Le président de la WTA Steve Simon a jugé samedi dans un communiqué que les vidéos de Peng Shuai publiées par un média chinois n’étaient « pas suffisantes » pour prouver la bonne santé et la sécurité de la championne. Après des semaines sans nouvelles de la championne de tennis chinoise, qui a accusé un haut dirigeant chinois de rapport sexuel forcé, des vidéos et des photos montrant Peng Shuai souriante dans un restaurant ont été publiées par le rédacteur en chef du Global Times, média proche du pouvoir chinois.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk