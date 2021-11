C’est un vrai paradoxe lillois. Alors que le Losc pourrait se rapprocher d’une qualification en huitième de finale de la Ligue des champions en cas de succès mardi à domicile contre Salzbourg (21 heures), l’élan populaire ne suit pas. Depuis le début de la compétition, le stade Pierre-Mauroy est loin d’avoir fait le plein avec environ 35.000 spectateurs présents contre Wolfsburg (0-0) puis Séville (0-0) sur les 49.000 places de l’enceinte.

Sauf surprise, le stade Pierre-Mauroy ne sera pas non plus à guichets fermés mardi contre le champion d’Autriche. Un manque de soutien populaire étonnant alors que le Losc sort d’un titre de champion de France et ne joue pas la Ligue des champions tous les ans.

