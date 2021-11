Il persiste et signe : la vente prochaine de l’Olympique de Marseille ​serait des « rumeurs qui sont diffusées sur les réseaux sociaux » et « de la pure désinformation »., Dans une interview accordée à France 24, le président et actuel propriétaire de l'OM ​ Frank McCourt martèle : « je l’ai dit dix, douze fois : le club n’est pas à vendre ! »

Et de préciser : « Je l’ai dit à de nombreuses reprises. Je ne vais nulle part. J’aime l’OM. J’aime Marseille. L’équipe joue très très bien maintenant. On a atteint notre vitesse de croisière. On construit un club qui peut vraiment gagner. » « Notre but est d’être sur le podium d’ici la fin de l’année et de pouvoir jouer la Ligue des champions, confie enfin Frank McCourt. Je serais très déçu si on ne le faisait pas. »