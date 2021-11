A l’heure où ces lignes sont écrites, la vidéo repérée par France Bleu Provence est toujours visible sur les réseaux sociaux. Tournée dans une cité du 10e arrondissement, dans les quartiers sud de Marseille, elle vante « l’accueil chaleureux » réservé tous les jours de la semaine, de 11 heures à 2 h, aux clients du point de deal. Sur une musique rap, elle expose la marchandise et donne les liens Snapchat et autres pour contacter les vendeurs. Plus encore, le clip se termine sur une (fausse) exécution en mode règlement de compte.

« Un sentiment d’impuissance totale »

« On pourrait presque en rire mais ces délinquants tiennent en otage les habitants de ces quartiers et pourrissent littéralement la vie de nombreux Marseillais », a réagi sur Twitter la députée des Bouches-du-Rhône Alexandra Louis (LREM), ajoutant : « Il faut ruiner le business de ces trafiquants ! »

Interrogé par nos collègues de France Bleu, le président des comités d’intérêt de quartier du 10e arrondissement dénonce « un sentiment d’impuissance totale » et s’inquiète que le trafic de drogue « émerge dans des quartiers qui étaient relativement épargnés ».