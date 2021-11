« Dès la mort de mon fils, la machine institutionnelle s’est mise en place pour m’empêcher de connaître la vérité ». Dans une vidéo sur Facebook, le père de Souheil el Khalfaoui réclame une nouvelle fois l’ouverture d’une information judiciaire sur la mort de son fils, tué par la police à Marseille le 4 août 2021 lors d’un contrôle routier.

« Les institutions ne nous entendent pas, j’ai besoin de vous tous pour obtenir la vérité », lance-t-il, en annonçant trois jours de mobilisation ce vendredi, samedi et dimanche sur le Vieux-Port et la Canebière. Selon lui, l’IGPN a terminé son enquête mais « ne l’a toujours pas transmise au parquet ».

Une fresque à la Belle de Mai

Ces trois jours de mobilisation s’achèveront par un grand rassemblement dimanche à partir de 15 heures sous l’ombrière du Vieux Port, pour lancer l’opération « Vérité Pour Souheil, Vérité Pour Tous ».

Samedi à la Friche, une commémoration aura lieu en présence de la famille autour d’une fresque Swen en mémoire de Souheil. C’est dans ce quartier de la Belle de Mai que les faits se sont déroulés, faits pour lesquels la police parle de « légitime défense ». Pour le père du jeune homme, « les témoignages des riverains et des passants sont très troublants à plus d’un titre et contredisent la version officielle des faits. »