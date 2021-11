La course au MVP de la saison régulière est déjà bien lancée en NBA. Et un grand favori se dégage après dix matchs. Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors, a encore rendu une copie hallucinante lundi soir face aux Hawks. Il a inscrit 50 points en 35 minutes, avec en prime dix passes décisives et sept rebonds, pour permettre à son équipe de l’emporter 127-113.

Curry est le premier joueur à atteindre la barre des 50 points cette saison. Il a confirmé sur ce match sa forme éblouissante du début de saison, inscrivant les 13 premiers points de son équipe et infligeant un 10-0 sans appel à Atlanta dans le troisième quart-temps.

[🎞️VIDEO - 🔎FOCUS] 🏀 #NBA

😱 Steph Curry a régalé cette nuit contre Atlanta !

💥 5⃣0⃣ points

☄️ 🔟 assists #NBAextra https://t.co/OKywjcrPUF — NBAextra (@NBAextra) November 9, 2021

« Je voudrais dire que je n’ai jamais rien vu de tel, mais je regarde ça depuis sept ans maintenant, donc je l’ai déjà vu », a commenté l’entraîneur Steve Kerr après la rencontre. Dans le sillage de leur génial meneur, les Warriors​ n’en finissent plus d’être irrésistibles. Avec neuf victoires en dix rencontres, la franchise de la baie de San Francisco affiche le meilleur bilan de la NBA et survole la conférence Ouest, devant Utah et Dallas.