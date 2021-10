Par rapport au pedigree des deux équipes, on pouvait s’attendre à mieux. Mais Lyon affiche plus de maîtrise et mène assez logiquement, grâce à l’insatiable Toko-Ekambi, déjà double buteur jeudi face au Sparta Prague. On se retrouve dans quelques minutes pour une deuxième mi-temps forcément incroyable (enfin, on espère).