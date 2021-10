Quinzième numéro de 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Cette semaine les jumeaux Steeven et Christopher, humoristes et fans du Losc, viennent nous parler de leur passion pour le club nordiste. Avec eux et nos spécialistes, nous reviendrons aussi sur le non-match du Losc battu samedi à Clermont. On évoquera également le match de Ligue des champions mercredi contre Séville lors duquel le club nordiste espère enfin arrêter sa disette de victoires.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.