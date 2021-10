Sixième numéro de la saison de 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste reviennent sur la très belle victoire face à l’OM dimanche, sans doute le meilleur match des Dogues depuis le début de saison.

On parlera aussi du retour de la concurrence qui fait du bien à une équipe en manque de banc en début de saison. Enfin, la troisième partie du podcast sera consacrée à un premier bilan de la saison lilloise au quart du championnat, au moment où débute une trêve internationale de deux semaines.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.