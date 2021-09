Cinquième numéro de la saison de 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste reviennent sur les deux succès d’affilée en Ligue 1 d’une équipe lilloise qui semble avoir enfin lancé sa saison.

On parlera aussi de l’attaque lilloise et de la bonne forme actuelle de Jonathan David. Enfin, dans la troisième partie du podcast, on abordera la semaine importante qui attend les hommes de Gourvennec entre Ligue des champions à Salzbourg et Ligue 1 dimanche contre Marseille.

Tous les lundis après-midi

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée à partir de chaque lundi après-midi sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.). Et une diffusion télé sur la chaîne Wéo le lundi (16 heures, 23 heures) et le mercredi.