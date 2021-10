Au Losc, il fait partie des rares joueurs à faire l’unanimité. Aussi cool dans la vie que sur le terrain, Jonathan David est très apprécié de ses coéquipiers. Et il le leur rend bien en se montrant efficace comme jamais en ce début de saison. Après un doublé la semaine dernière à Strasbourg, l’international canadien a récidivé dimanche face à l'OM (2-0). Deux doublés en deux matchs et six buts au compteur après neuf journées.

S’il fallait un homme pour incarner le renouveau d’un Losc remonté dans le haut du tableau après trois victoires d’affilée en Ligue 1, ce serait bien Jonathan David. « Pendant un match, j’essaie de me créer une ou deux opportunités pour en mettre au moins une. Si j’y arrive, ça va m’aider et ça va aider l’équipe », assure le joueur de 21 ans.

Un début de saison moins compliqué que l’an passé

Et preuve que David ne pense pas qu’à lui, sa première réaction après le match contre l’OM aura été pour saluer le premier match du Losc cette saison sans prendre de but. Pas question de tirer la couverture à lui car le Canadien sait d’où il revient. Il y a un an, loin de la plénitude actuelle, c’était le doute qui se lisait sur le visage du joueur.

Recruté à prix d’or à Gand (30 M€, record du club), David avait attendu le mois de novembre pour enfin débloquer son compteur. « Cette saison, « Jona » connaît son environnement. Il connaît tout le monde, il est très apprécié du vestiaire. Il n’a pas ce temps de latence de l’année dernière », explique Jocelyn Gourvennec, son entraîneur.

Une positive attitude louée par Gourvennec

Mieux dans ses pompes et mieux physiquement, le Canadien poursuit sur la lancée de la fin de saison dernière où il avait fini avec treize buts au compteur. Mais au-delà de son efficacité, c’est surtout son attitude, sur et en dehors des terrains, que loue son entraîneur. « Il n’y a pas grand-chose à gérer avec Jona. Il est toujours le même à l’entraînement et en match. Il a 21 ans, une santé de fer, il court entre 11 et 12 kilomètres par match tout le temps et tous les trois jours. Il apporte beaucoup à l’équipe. Il travaille beaucoup et il est efficace. Je pense que le vestiaire apprécie ça aussi », assure Gourvennec. A voir les accolades de ses coéquipiers après ses buts contre l’OM, nul doute que David est l’un des coqueluches du vestiaire nordiste.