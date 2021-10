Losc - OM EN DIRECT : Les Olympiens espèrent un rebond à Pierre-Mauroy pour remonter sur le podium… Suivez le live avec nous

Big match cet aprem au stade Pierre-Mauroy avec une équipe lilloise requinquée qui accueille l’Olympique de Marseille. Si les hommes de Jocelyn Gourvennec n’ont pas encore totalement retrouvé leur dynamique de la saison passée, ils restent tout de même sur deux victoires consécutives face à Reims et contre Strasbourg. En face, à l’inverse, après un début de saison crousty-sexy, les Marseillais semblent accuser un peu le coup. En championnat, la bande à Jorge Sampaoli reste sur un nul à Angers et une défaite au Vél' face à Lens. Quoi qu’il en soit, sauf catastrophe, on devrait assister à un petit match sympa. Viendez ma bande, on va se mettre bien !

>> Rendez-vous sur les coups de 16h30 pour lancer ce Lille-OM toutes et tous ensemble.