Il est convoqué le 19 octobre à 11h devant la justice espagnole. Ensuite, selon le quotidien As​, qui révèle l’information, l’international français Lucas Hernandez devra choisir, dans un délai de dix jours, le centre pénitentiaire qu’il veut pour respecter sa condamnation. L’affaire dans laquelle le latéral gauche est impliqué remonte à 2017, lorsqu’il jouait à l'Atlético de de Madrid.

A cette époque, à la suite de coups portés à sa compagne Amelia Lorente dans la rue ainsi qu’aux forces de l’ordre, Lucas Hernandez, ainsi que sa femme, avait été condamné à 31 jours de travaux d’intérêt général et à une mesure d’éloignement pendant six mois. Malgré cette injonction, les deux personnes s’étaient retrouvées pour partir en lune de miel aux Bahamas. Lucas Hernandez avait alors écopé d’un an de prison pour ne pas avoir respecté cette mesure d’éloignement.

Selon As, le clan du joueur du Bayern Munich a posé un recours sur cette mesure. Ce qui signifie qu’il pourrait ne pas aller en prison ou n’y passer que quelques jours en attendant la décision. Mais il doit tout de même, obligatoirement, être à Madrid le 19 octobre prochain.