L'Euro, vous dites ? On voit pas de quoi vous voulez parler. L'équipe de France a remporté dimanche le titre qui comptait vraiment cette année, en battant l'Espagne en finale (2-1). Bon ok, on en fait un poil trop sur cette Ligue des nations, mais mine de rien, on aura vibré cette semaine, avec une remontada de folie face aux Belges et un nouveau renversement de situation mémorable contre l’Espagne ce dimanche. Etouffés pendant une heure, les Bleus ont su aller chercher cette finale grâce à Benzema et Mbappé. Que demande le peuple…

Comme après chaque match des Bleus, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs qui ont débuté et qui sont rentrés à Turin. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, vous connaissez le principe.