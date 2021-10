Ce soir, on va savoir. On va savoir si cette Ligue des nations est un trophée magnifique ou si on préfère la laisser à d'autres, parce que bon, ça reste une coupe remise à un vainqueur de matchs amicaux, tout ça. Notre perception - légèrement biasée - dépendra du résultat de cette finale entre la France et l'Espagne, évidemment. Quoi qu'il soit, inscrire cette ligne au palmarès après avoir battu la Belgique et une Espagne en plein renouveau ne ferait pas si tâche, surtout si les Bleus continuent de progresser dans ce système en 3-4-1-2 et que nos trois flèches en attaque montrent encore un peu plus qu'ils sont faits pour jouer ensemble. Le peuple ne demande que ça.

>> Rendez-vous vers 20h15 pour l'échauffement !