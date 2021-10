Italie - Espagne EN DIRECT : Bonucci à la douche, ca sent le roussi pour les Italiens

On avait presque hâte de les retrouver, après la leçon donnée aux perfides Anglais en juillet. Trois mois après son titre de champion d'Europe, l'Italie, à domicile à Milan, affronte l'Espagne en demi-finale de la Ligue des nations, ce mercredi soir. Alors, oui, vous allez nous dire que c'est juste la Ligue des nations, et vous auriez presque raison, mais on n'est pas à l'abri de vibrer encore une fois. Surtout que le vainqueur affrontera possiblement la France en finale, dimanche. Et puis, on ne va pas se cacher, voir San Siro siffler à tout va Donnarumma, de retour à Milan, sera un petit plaisir coupable. Alors, on vous attend pour vivre ensemble ce beau choc.

>> Suivez la rencontre dès 20h30 avec nous