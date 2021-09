« Here we go ». L’attaquant de l'Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, est enfin à la disposition de son entraîneur Jorge Sampaoli, pour affronter Galatasaray ce jeudi en Ligue Europa (21 heures).

Le joueur a posté sur ses réseaux sociaux « here we go », laissait penser qu’il était enfin disponible. Ce qu’a confirmé, sans trop s’étaler, Jorge Sampaoli : « Les deux joueurs [Mandanda et Milik] sont à la disposition du groupe, mais la décision n’est pas encore prise ».

10 buts en 16 matchs

Une petite phrase mais une grande nouvelle pour les supporteurs Marseillais, le Polonais pourrait donc jouer ses premières minutes sous le maillot olympien cette saison. Il n’a plus joué depuis sa blessure contractée au genou avant l’Euro 2021, pour lequel il avait finalement déclaré forfait. Le staff de l’OM a préféré ne prendre aucun risque, notamment de blessure musculaire, alors qu’Arkadiusz Milik a repris l’entraînement collectif il y a deux semaines.

« C’est un très bon joueur que j’avais affronté lorsqu’il était à Naples. Il est très motivé et va apporter beaucoup à l’équipe. J’espère qu’il ne connaîtra plus de problème de santé. Aujourd’hui, il est très volontaire dans les entraînements et ça passe bien avec lui, nous avons une bonne entente. J’espère qu’il pourra apporter ses compétences et son énergie au club », a expliqué Cengiz Under, joueur le plus prolifique de l’OM depuis le début de la saison avec quatre buts en huit matchs. Arkadiusz Milik avait fait une très bonne deuxième moitié de saison l’an dernier avec 10 buts en 16 matchs.