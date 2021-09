16 mai 2009 – 11 septembre 2021. 12 ans, 3 mois et 26 jours après un match nul contre Arsenal (0-0), Cristiano Ronaldo a retrouvé à la fois Manchester United, Old Trafford et la Premier League ce samedi. Et contre Newcastle (4-1), le Portugais a fait ce qu’il a toujours fait mieux que personne, même à 36 ans bien tassés : marquer, et plutôt deux fois qu’une.

Aligné théoriquement en pointe mais prompt à dézoner, CR7 – qui a disputé l’intégralité de la rencontre – a d’abord récupéré un cadeau offert par Freddie Woodman. A quelques secondes de la mi-temps, le gardien des Magpies a mal repoussé une frappe de Mason Greenwood et l’ancien du Real et de la Juve a planté l’un des buts les plus faciles de sa longue carrière.

Après l’égalisation de Manquillo (56e), Ronaldo a délivré un Old Trafford sous le charme de l’icône. Bien lancé par Luke Shaw, l’homme aux 111 buts en sélection (record du monde) a placé un tir croisé du gauche entre les jambes de Woodman, bien décidé à entretenir les clichés sur les gardiens anglais.

Superbe journée portugaise

Son compatriote Bruno Fernandes s’est chargé de gonfler le score, d’une merveilleuse frappe en lucarne (80e), imité par Jesse Lingard, à la réception de la (déjà) septième passe décisive de Paul Pogba (90e+2). Man U monte sur le fauteuil de leader de Premier League après la déroute de Tottenham sur la pelouse de Crystal Palace (3-0, dont un doublé d’Odsonne Edouard).

Dans le jeu, Cristiano Ronaldo n’a pas forcément brillé de mille feux, ses passements de jambes ne trompant pas vraiment les défenseurs de Newcastle. Mais tant qu’il plantera à chaque match ou presque, qui s’en soucie ?