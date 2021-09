Place à l’épisode numéro 3 de la saison 3 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Ce mardi, nos quatre spécialistes du FCN débattront du mercato estival des Canaris. Départs de Louza, Touré, Bamba, Mendy… Arrivées de Cyprien, Bukari, Geubbels… L’équipe est-elle mieux armée que la saison passée ?

Une question Twitter a été posée sur ce sujet :

BILAN MERCATO 🔰



Le @FCNantes vous semble-t-il potentiellement plus ou moins fort que la saison dernière ?

[Debrief mardi 17h]



➡️ DÉPARTS de Louza, Bamba, Touré et B.Mendy

➡️ ARRIVÉES de Cyprien, Geubbels, Bukari et Descamps — Sans Contrôle (@PodcastNantes) September 5, 2021

Deuxième thème : le possible déménagement du centre d’entraînement du FC Nantes, à Vair-sur-Loire, près d’Ancenis. Pourquoi Waldemar Kita veut-il quitter la Jonelière ? Où en est le projet ? Éric Lucas, maire de Vair-sur-Loire, et Ali Rebouh, adjoint aux Sports de la Ville de Nantes, nous répondent à ce sujet.

Enfin, il sera question de Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l’AS Rome, natif du pays d’Ancenis, a été formé au FC Nantes. A-t-il été bon pour son premier match en bleu contre la Bosnie-Herzégovine et lors de son entrée en jeu contre l’Ukraine ?

Et s’agit-il du meilleur canari de la décennie ? Il doit notamment faire face à la concurrence de Diego Carlos, Léo Dubois, Emiliano Sala… Ou d’autres joueurs encore.

Tous les mardis à partir de 17 heures

Le concept de ce podcast 100 % FC Nantes ? Quatre journalistes sportifs nantais (Hit West, Ouest-France, Presse Océan et 20 Minutes, sans oublier des invités spéciaux) derrière un micro pour débattre de l’actualité du FC Nantes. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 17 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).