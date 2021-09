« 187 lucarnes, 23 cartons, 11 classicos, désormais sur 4 pieds ». Une accroche alléchante, un produit unique. L'Olympique de Marseille et Orange proposent de véritables sièges du stade Vélodrome, retravaillés par un ferronnier, pour devenir un objet unique sur quatre pieds, numéroté et marqué par une plaque d’authenticité. « Orange et l’OM ont l’objectif de redonner vie, partager et transmettre un bout de l’histoire du club », explique le communiqué. Les 100 chaises proposées sont mises en vente au prix de 300 euros le siège, sur le site Maison Transversale, avec qui l’OM a noué un partenariat.

« C’est une boutique et une galerie d’art autour du sport dans laquelle nous proposons des livres, du textile, mais aussi des affiches. Elles sont réalisées par des artistes locaux, les textiles, sur la base de la revente mais aussi de nos propres créations, sont imprimés en France et nous complétons notre rayon librairie avec les suggestions de clients », expliquent Alex et Fabrice, qui ont fondé Maison Transversale à l’été 2019.

« De l’art avec un thème sport »

Après une première galerie d’art en ligne qui proposait illustrations et photos en tout genre, les deux compères en avait marre des relations virtuelles, et l’envie d’une boutique pour rencontrer les clients s’est fait ressentir. « L’idée de faire quelque chose autour de l’art avec un thème sport est venue assez naturellement », confie Alex.

Et l’émulation autour de cette boutique s’est rapidement fait ressentir. « On a des artistes du coin qui sont passés à l’improviste pour discuter avec nous, nous proposer des projets, des collaborations. Parfois c’est nous qui en démarchons. On est un peu à la croisée des chemins entre l’art et le sport et les artistes y trouvent de l’intérêt », poursuit Fabrice.

Au point de nouer un premier partenariat avec l’Olympique de Marseille pour la création d’affiche de chaque match à domicile, toujours avec un artiste du cru. « On avait exposé les photos de Lionel Briot, un photographe qui avait suivi les supporters de l’OM dans les années 1990-2000. Des gens de l’OM sont venus voir l’exposition et ont aussi vu les affiches qu’on avait créées pour Noël. Ils avaient l’envie d’allier l’OM avec un côté artistique dans la ville », relate Alex.

Portée sociale

Maison Transversale devrait même pouvoir les commercialiser très prochainement au stade Vélodrome chaque soir de match. « Ça fait un joli souvenir et surtout l’OM s’engage pour des artistes marseillais, dans des circuits courts », savourent Alex et Fabrice. Outre ces affiches autour de grands exploits sportifs comme la tête de Basile Boli en finale de Ligue des champions avec l’OM ou le but de Trezeguet à l’Euro 2000, également décliné sur textile, vous trouverez les meilleurs livres de sport, ainsi que des articles en lien avec le basket et le tennis.

Alex et Fabrice, à l'origine de Maison Transversale. - Adrien Max / 20 Minutes

La vente de ces sièges uniques constitue donc le deuxième partenariat noué avec le club olympien. Avec cette fois une portée sociale, puisque l’intégralité des bénéfices de cette opération sera reversée à OV School, un programme de vacances apprenantes pour les jeunes mis en place par Orange, Synergie et OM Fondation.