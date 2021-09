Un match des Héros à Marseille. Le stade Vélodrome accueillera le mercredi 13 octobre prochain le « match des Héros », entre la Team OM et la Team Unicef, une rencontre caritative au profit de l’UNICEF et de la fondation Drogba pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire. Teddy Riner, Tony Parker, Matt Pokora, Eric Abidal et Ricardo Carvalho, notamment, seront coachés par Arsène Wenger au sein de la Team Unicef, tandis que Didier Drogba, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, Jul, Naps et Eric Di Meco, seront dirigés par Jean-Pierre Papin pour la Team OM.

La billetterie est déjà ouverte, avec des places allant de 10 à 35 euros, en fonction des catégories. Les spectateurs peuvent également participer à une tombola en ligne, avec la possibilité de gagner le maillot de l’OM de Didier Drogba, le kimono de Teddy Riner, entre autres. Ce match sera suivi d’un dîner de prestiges avec les différents partenaires et sponsors de l’événement.