Beaucoup de clubs de Ligue 1 rêveraient d’avoir François Pinault comme actionnaire. Propriétaire du Stade Rennais, le milliardaire breton s’est en effet montré (très) généreux lors de ce mercato. Avec plus de 80 millions d’euros investis, le club breton a été le club le plus dépensier cet été en France, devant le PSG. « On a une chance énorme d’avoir à la tête de ce club quelqu’un qui est en capacité d’investir et ça c’est fantastique », n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler ce mercredi Florian Maurice, directeur technique. Le club breton n’avait pas traîné pour démarrer ses emplettes en faisant signer courant juillet Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana et Birger Meling. Après la reprise du championnat, l’actionnaire a encore sorti le chéquier pour enrôler Baptiste Santamaria, Lovro Majer et le jeune gardien turc Dogan Alemdar.

🔴⚫️ Top 6 des #RMercato d'été les plus dépensiers dans l'histoire du Stade Rennais (hors bonus).



1️⃣ 2021 : 79,5 M€

2️⃣ 2020 : 70 M€

3️⃣ 2000 : 53,4 M€

4️⃣ 2019 : 53,3 M€

5️⃣ 2017 : 49,4 M€

6️⃣ 2010 : 16,4 M€

🔗 https://t.co/ROV9elpOzr pic.twitter.com/qxIIlUOOdM — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) September 1, 2021

Dans les toutes dernières heures du mercato, le Stade Rennais s’est enfin offert un joli coup en signant l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde, auteur de seize buts et de huit passes décisives la saison dernière. Un renfort de poids pour l’attaque rennaise qui se montre peu en verve depuis le début du championnat (trois buts en quatre matchs). « C’est un joueur polyvalent qui va nous apporter des buts mais aussi une générosité et une envie qui peuvent parfois nous manquer sur certains matchs », a souligné Florian Maurice lors de la conférence de présentation du joueur.

La défense centrale devra tenir à trois

Agé de 27 ans, le natif de Mont-de-Marsan vient renforcer un secteur offensif déjà bien garni avec Terrier, Guirassy et le jeune Abline, titularisé pour la première fois dimanche face à Angers. « Nous avons beaucoup de joueurs offensifs mais c’est important d’avoir plusieurs solutions et combinaisons possibles », a indiqué Bruno Genesio.

Le coach rennais ne pourra pas compter en revanche sur un défenseur central supplémentaire. Malgré la jeunesse des trois joueurs occupant le poste (Aguerd, Badé et Omari) et la fébrilité observée depuis le début de la saison, les dirigeants bretons n’ont en effet pas souhaité compenser numériquement le départ de Gerzino Nyamsi, parti à Strasbourg. « On a la conviction qu’on a des solutions à l’intérieur du groupe qui nous permettront en cas de pépins de pouvoir pallier une absence », a indiqué Florian Maurice.

Camavinga ? Une belle affaire pour tout le monde

Si le Stade Rennais a beaucoup acheté, il a aussi beaucoup vendu, ce qui était d’ailleurs l’un des objectifs de ce mercato. « On a essayé de réduire l’effectif pour donner du temps de jeu aux jeunes » a reconnu Florian Maurice. Maoussa, Del Castillo, Soppy, Nyamsi, Guitane ont ainsi quitté la Bretagne pour aller gratter du temps de jeu ailleurs. Mais le plus gros départ reste bien évidemment celui d’Eduardo Camavinga, qui s’est engagé pour six saisons avec le Real Madrid pour un montant de 31 millions d’euros, hors bonus.

Une belle affaire pour toutes les parties, selon Florian Maurice. « Tout s’est enchaîné très vite mais au bout du compte, tout se finit très bien pour le club et le joueur, a souligné le directeur technique. J’avais toujours dit que je ne souhaitais pas qu’Eduardo parte libre. Il ne le souhaitait pas non plus. On aurait espéré peut-être le vendre un peu plus cher il y a quelques mois mais dans le contexte d’aujourd’hui, c’est une offre qui est intéressante ».