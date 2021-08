L'Algérie devra s’employer dès le début de la CAN 2022 pour défendre son titre. Le tirage au sort de la compétition a donné son verdict, et il n’a pas forcément été très tendre avec les Algériens, qui devront se frotter à la Côte d’Ivoire en phase de poules. « On a un très bon groupe, avec des qualités, très jeune, avec beaucoup d’ambitions. Je pense qu’on sera à la hauteur », a réagi l’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba​, qui a participé au tirage au sort.

Un premier tour qui sera marqué par un autre classique de la Coupe d'Afrique des Nations opposant l’Egypte – sept fois vainqueur – et le Nigeria. Parmi les autres grandes équipes de la compétition, le Cameroun est sans doute celle qui a été la plus épargnée (le Burkina Faso, l’Éthiopie et le Cap-Vert partagent son groupe). Les 24 qualifiés ont été répartis en six groupes. Les premiers, les deuxièmes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale.

Les groupes

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d’Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie