JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Grosse déception pour Mathilde Gros... Une belle chance de médaille à l'escalade... Suivez la journée en live avec nous

Un petit café, un petit croissant et on est repartis pour une belle journée du côté de Tokyo. Si la nuit n'a pas été très prolifique, avec pas mal de déceptions chez les Bleus, la matinée a été un peu plus souriante et des espoirs de médailles sont réels, avec le karaté ou le décathlon. On espère aussi de belles performances dans les sports co.

>> Venez suivre tout ça avec nous, dès 9h.