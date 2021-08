JO 2021 – Volley EN DIRECT : Les Bleus prennent le premier set… Merci le bloc... Suivez avec nous France-Argentine

Bonjour la famille !!!! Prêts pour de nouvelles aventures avec nos incroyables volleyeurs ??? Nous, on est toujours aussi chaud après l’exploit contre la Pologne il y a deux jours ! On espère juste que c’est la même chose pour Laurent Tillie et ses boys ! On leur fait confiance. Ils vont en plus retrouver les Argentins pour une revanche du match de poules gagné par les Pumas (3-2).

Rendez-vous dès 13h45 pour l’avant-match !!