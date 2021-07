Samedi 31 juillet – jour 8

Les Français du jour

Qu’on se le dise tout de suite, la France ne va pas reproduire sa razzia de samedi ce dimanche. Tout simplement parce qu’il n’y a pas autant de chances de médailles. Il y en a trois. La plus grosse est sûrement Florent Manaudou. Victorieux de sa demi-finale du 50m nage libre, le champion olympique de 2012 (deuxième en 2016) va défier le monstre Caelab Dressel dans la nuit. Jeanjean et son BMX, 4e des qualifs, peuvent espérer une breloque en freestyle lors de ses Jeux olympiques de Tokyo. Enfin, les épéistes ont une carte à jouer par équipe avec comme fer de lance Enzo Lefort, numéro 3 mondial. Sinon en sport co, les volleyeurs doivent sauver leur peau face au Brésil alors que les handballeurs auront droit à un choc (pour du beurre puisque déjà qualifiés pour les quarts) face à la Norvège. En athlé, pas grand-chose à espérer, on en reparle quelques lignes plus bas !

La star du jour

On a envie de vous dire que ce sera celui qui remporte la course reine, le 100m hommes. Biles n’est pas là pour le début des épreuves individuelles en gymnastique et on ne va pas vous parler tous les jours de l’ami Dressel. La question justement de ce dimanche, c’est : qui va succéder au roi Usain Bolt ? La finale du 100m a rarement été aussi ouverte ces dernières années. Faites vos jeux !

La médaille que l’on attend (vraiment) pas

Soyons fous ! Une médaille en athlétisme même si on n’y croit pas un kopeck. Pas question de faire all-in mais bon pourquoi pas. On pense du coup à Jimmy Vicaut sur le 100m ou Tual et Bosse sur 800m. Ces trois athlètes sont en demi-finale et ce dernier est le genre à sortir la course de sa vie comme ça sans raison (cf son titre de champion du monde en 2017). Rouguy Diallo, elle, est déjà en finale du triple saut mais elle est loin des meilleures…

Les autres épreuves à ne pas louper

Il y a un match de basket à ne pas manquer ce dimanche, Espagne – Slovénie ! Les outsiders ibériques face au phénomène Doncic et en plus, ils nous semblent que le perdant pourrait prendre les Etats-Unis en quart. En boxe, on suivra au petit matin le quart de Mourad Aliev qui avait fait forte impression au premier tour (+91 kg). Ah oui, ça c’est toujours sympa à regarder, le cross-country du concours complet d’équitation. Rendez-vous dès 0h45 pour ça. Et puis un peu de tennis pour saupoudrer tout ça avec la finale messieurs, Khachanov – Zverev.

Le conseil lecture

Il est immanquable ce papier car on a vibré comme rarement depuis le début des JO, c’est le triomphe du judo français face au Japon. Ça se savoure et c’est notre envoyé spécial Nico Camus qui vous raconte ce moment historique !