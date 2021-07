Kazunori Takishima est un grand fan des Jeux olympiques. L’homme d’affaires japonais de 45 ans s’est rendu à tous les Jeux, d’hiver comme d’été, depuis ceux de Turin en 2006. Alors, quand il a su que ceux de 2020 auraient lieu dans son pays, il a acheté 197 billets, pour plus de 30.000 euros. Son but : en faire profiter sa famille, ses amis et ses employés.

Mais avec la pandémie, les spectateurs n’ont pas eu le droit de rentrer à l’intérieur des stades où se déroulent les épreuves. Kazunori Takishima a donc dû se contenter de regarder les compétitions derrière son écran.

Maigre consolation : il pourra, comme tous les Japonais, être remboursé intégralement par le Comité olympique, contrairement aux détenteurs de tickets étrangers, qui ne seront pas forcément remboursés de leurs frais d’agence.