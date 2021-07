JO Tokyo 2021 EN DIRECT : Lefort battu en quarts au fleuret, Martin rate sa finale en canoë, Idem pour Delaunay en skeet... La France dans le dur aujourd'hui...

Tutut c’est la bascule ! On remercie nos collègues du bout du monde qui vous ont fait vivre cette nuit de Jeux à Tokyo, place maintenant au live du jour depuis Paris. On ne va pas se mentir, entre le sale résultat de Vincent Luis, 13e du triathlon, la sixième place du relais 4*100m masculin en natation et l’élimination de Magda Wiet Henin (-76kg) dès les 8es en taekwondo, c’est pas méga bien parti pour la patrie aujourd’hui. Mais il nous reste tout de même des chances de médailles, en escrime notamment avec les quarts de finale à venir de Lefort chez les hommes et de Brunet chez les femmes. On va également encourager Martin Thomas et son canoë en finale du slalom.

>> Rendez-vous vers 9h et des brouettes pour le début de ce live !