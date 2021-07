Le radio taiso ne fait pas partie des épreuves retenues pour les Jeux olympiques de Tokyo. Pourtant, cette gymnastique douce est pratiquée par 27 millions de Japonais et Japonaises, soit 21 % de la population nationale.

La pratique consiste en une série de treize exercices, très simples, d’assouplissements et d’étirements des bras, des épaules, des jambes et du dos. L’origine du nom vient de « Taiso », qui signifie exercice, et de « radio » car le phénomène a commencé dans l’archipel sur les ondes de la radio publique.

Le radio taiso existe depuis près d’un siècle, quand une société d’assurance nationale a poussé chaque Japonais et Japonaises à faire des exercices quotidiens et faciles. En 1928, la radio nationale NHK a commencé sa diffusion de taiso tous les jours à 6h30. Aujourd’hui, il se pratique même sur Zoom.