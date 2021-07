On ne sait pas si c’est la fin de la guerre entre la LFP et Canal+, mais la Ligue a publié ce mercredi les horaires complets de la première journée de L1, qui serait diffusée sur Canal+ et Amazon Prime Video selon ce communiqué.

Et voici la liste complète :

Vendredi 6 août à 21h sur Prime Video : Monaco-Nantes

Samedi 7 août à 17h sur Prime Video : Lyon-Brest

Samedi 7 août à 21h sur Canal+ : Troyes-PSG

Dimanche 8 août à 13h sur Prime Video : Rennes-Lens

Dimanche 8 août à 15h sur Prime Video : Bordeaux-Clermont ; Nice-Reims ; Saint-Etienne-Lorient ; Strasbourg-Angers

Dimanche 8 août à 17h sur Canal+ : Metz-Lille

Dimanche 8 août à 20h45 sur Prime Video : Montpellier-Marseille.