Blanc, avec une fine bande bleu marine et une autre plus large et rose. Voilà le maillot extérieur du PSG pour la saison 2021-2022. Et bien entendu, vous avez tout de suite compris que le club parisien, avec ces couleurs, « rend hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 1970 », comme indiqué sur le site du PSG. On est loin du maillot Hechter bleu avec sa bande rouge centrale encadrée de deux liserés blancs.

Vous êtes supporter ou supportrice du PSG, fan de foot ou de mode​, que pensez-vous de ce maillot ? Vous séduit-il ou est-il raté ? Regrettez-vous l’absence des couleurs historiques du club parisien ? Ou c’est la mode du foot des années 2020 qui est comme ça, mon brave Monsieur, on n’y changera rien et estimez-vous heureux, on a échappé au jaune fluo ? Avec ce maillot, c’est sûr, la Ligue des Champions est pour le PSG ?