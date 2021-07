Un baiser en pleine nuit, tout sourire, sur une tête de bélier peinte sur un gros bloc de pierre, symbole de la Hardrock 100. En triomphant dès sa première participation sur le mythique ultra-trail américain de 160 km et 10.000 m de dénivelé positif, en pleines Rocheuses du Colorado, François D'Haene a écrit ce samedi une nouvelle page de l’histoire de sa discipline.

A 35 ans, le coureur rhodanien, qui a notamment déjà amassé quatre sacres sur la Diagonale des Fous (La Réunion) et trois sur l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, où il sera à nouveau l’un des grands favoris les 27 et 28 août, a mené de main de maître les opérations depuis Silverton. En bouclant l’épreuve en 21'45''51, le viticulteur du Beaujolais l’a emporté avec 1 heure d’avance sur l’Américain Dylan Bowman et 1h38 sur son compatriote Ryan Smith.

L’ultra-traileur du Team Salomon s’est surtout offert au passage les deux records de chrono de la légende Kilian Jornet sur la Hardrock 100, à savoir celui du meilleur temps dans ce sens (23h28) mais aussi celui tous sens confondus (22h41). Avec donc quasiment une heure d’avance. Ça vous place la portée de l’exploit de François D’Haene, malgré l’arrêt quasi-total de compétitions pour lui depuis fin 2019, en raison du Covid-19. Rendez-vous dans six semaines à Chamonix pour un back to back d’anthologie ?