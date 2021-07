L’histoire semblait bel et bien terminée entre Messi et le FC Barcelone. Parti au clash avec l’ancienne direction, dont il avait poussé pour le départ, l’Argentin est libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Dans un mercato qui se veut ambitieux, la priorité du club catalan était de parvenir à un accord pour le garder et sauver la face. Les difficultés financières étaient pourtant nombreuses, et certaines sources évoquaient l’impossibilité d’inscrire Memphis Depay et Sergio Agüero dans l’effectif sans dépasser du cadre pour jouer la Liga.

La star aurait accepté de baisser son salaire de 50 %

Mais selon plusieurs médias catalans (Sport, Mundo Deportivo), Messi et le FCB auraient finalement trouvé un terrain d’entente. La star argentine, vainqueur de la Copa America, aurait accepté de baisser son salaire de 50 % pour que le Barça puisse rentrer dans les clous. Cette rémunération serait étalée sur un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2026, quand Messi aura… 39 ans ! En réalité, il pourrait s’agir d’un montage afin de lui garantir de toucher la somme totale de son salaire tout en négociant un départ après la Coupe du Monde au Qatar.

L’Argentin a récemment émis le souhait de terminer sa carrière en MLS, possiblement à l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. L’officialisation de sa prolongation au Barça devrait intervenir à la fin du mois, voire dès la fin de semaine si les négociations sur les derniers détails avancent bien.