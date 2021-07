Euro 2021 EN DIRECT: Grave blessure pour Spinazzola... L'Angleterre se méfie de son statut de grand favori... Suivez la journée avec nous

10h28: Qu'en dit Southgate?

Aucun souci, bien sûr, pour le sélectionneur de l'Angleterre. Ses joueurs sont frais, prêts, c'est presque un avantage de ne pas jouer à Londres, tout ça....

«Le match contre l'Allemagne a été intense mais n'a duré que 90 minutes, donc tout le monde va bien. On a un groupe de joueurs relevé et un banc solide, ça pourrait jouer en fin de match (...) Après le (huitième), on est vite passé à autre chose. On n'en est pas encore là où on veut arriver, cela n'a pas été très dur de se reconcentrer. La bonne attitude est là, la confiance est là. La foi aussi. C'est presque bien de sortir de Wembley parce que ça aurait été dur de recréer la même atmosphère 3 jours plus tard. Avoir un autre endroit et un autre environnement est bon pour nous».