Puisqu’il faut bien s’y faire, recommençons par là. Il reste deux semaines de compétition, et cela ne concerne plus la France, déjà, un vide calendaire qui ne nous était plus tombé dessus depuis ce périple sud-africain de sinistre mémoire. Mais la pandémie a eu au moins ça de bon (pardon), qu’il ne faudra pas attendre des siècles pour se refaire la cerise. Dans un an à peine, on sera presque à parler de la liste pour le Mondial-2022, avec on espère, un petit succès d’ici là en Ligue des nations pour se consoler un peu.

Didier Deschamps a déjà prévenu : les joueurs sont avec lui, et lui est avec les joueurs. Comprendre que le Basque, qui n’avait jamais connu pareille désillusion depuis neuf ans qu’il est sélectionneur des Bleus, aura une revanche à prendre au Qatar. Une fois la déception passée, dans quelques jours, on n’aura qu’une envie : repartir à la guerre avec lui.

Et vous, est-ce que vous avez déjà hâte d’être au Qatar ? Est-ce que vous pensez que DD saura se réinventer dans les quinze mois qui viennent ? Faut-il continuer à bâtir autour de nos trois fantastiques devant ? Des joueurs doivent-ils faire leur retour/entrée en équipe de France ? Faut-il se fixer sur un dispositif tactique plus ambitieux ? Dites-nous ce que vous feriez en remplissant le formulaire ci-dessous.