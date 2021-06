Ni le volume de larmes du public français, ni les décibels des cris poussés durant la rencontre n'ont été décomptés. En revanche, Médiamétrie a livré ce mardi les audiences du match France - Suisse retransmis lundi soir sur TF1.

En moyenne, plus de 16.3 millions de personnes ont suivi la contre-performance des Bleus, éliminés aux tirs aux buts en huitièmes de finale de l' Euro de football. C'est une déconfiture sur le plan sportif mais un record d'audience depuis 2018. La première chaîne a enregistré une part d'audience de 63.3%, c'est-à-dire que quasiment les deux tiers des individus présents devant un téléviseurs lundi soir ont suivi le match.

Les autres chaînes ont dû se partager le dernier tiers du gâteau. France 2 a relativement bien résisté avec les inédits de la saison 6 de Major Crimes qui a captivé 2.2 millions de fans de fictions policières (7.9%) de parts d'audience. Tout l'argent du monde de Ridley Scott sur France 3 a attiré 1.25 million de cinéphiles (4.7% de pda).

M6 devancée par France 5 et Arte

La principale déconvenue a été subie par M6 qui, malgré les recommandations de 20 Minutes, n'a pu compter que sur 645.000 personnes (2.2% de pda) pour les deux premiers des quatre épisodes de la mini-série The Cry qu'elle diffusait en intégralité jusque tard dans la nuit.

La sixième chaîne a été devancée par France 5, qui avait programmé deux épisodes de J'irais dormir chez vous (692.000 téléspectateurs et téléspectatrices en moyenne ; 2.5% de pda) et Arte qui a réuni 676.000 personnes autour de L'arbre, le maire et la médiathèque (2.5%).