Croatie - République tchèque Euro 2021 EN DIRECT : Perisic égalise, la Croatie se relance

Vice-championne du monde surprise en 2018, la Croatie n'a franchement pas confirmé depuis. Guère convaincante en Ligue des Nations, la nation au damier s'est ramassé lors du premier match de cet Euro contre l'Angleterre. Une défaite 1-0 seulement, mais l'addition aurait pu (du) être bien plus lourde tant les Croates ont été dominés. De leur côté, les Tchèques ont agréblement surpris en prenant le dessus sur l'Ecosse, bien organisés collectivement. Surtout, Patrick Schick a inscrit le plus beau but du tournoi jusque-là, un lob de 45m. Si la République tchèque reproduit une aussi belle prestation, elle sera en huitième de finale, et mettre quasiment la Croatie à la porte... Vous auriez parié là-dessus vous ?

>> Rendez-vous à 17h30 pour ce match dans l'écrin magique de Hampden Park à Glasgow !