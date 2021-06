Pays-Bas – Autriche Euro 2021 EN DIRECT : Les Oranje sont devant, mais ils gâchent...

Choc pour la première place dans la poule C, ce jeudi soir, à 21 h, à Amsterdam. Les Pays-Bas accueillent dans leur Johan-Cruyff Arena l’ Autriche. Les deux équipes l’ont emporté lors de leur premier match… La première place et la qualif' sont donc au bout de ces 90 minutes. Deux formations qui ont inscrit chacune trois buts pour leur entrée en lice dans la compet'. Vous voyez ce que je veux dire ? Francement, ça sent le match à rebondissements et avec des buts ! Ah, j'oubliais, l'Autriche sera privé de d' Arnautovic, suspendu un match par l'UEFA pour sa célébration polémique face à la Macédoine du Nord. Allez, on se dit à tout à l’heure…

>> Rendez-vous à 20h15