FAKE OFF Alors que le footballeur a été victime d’un malaise cardiaque, samedi 12 juin sur la pelouse du stade Parken de Copenhague, une photographie montrant Christian Eriksen les deux pouces levés à la fenêtre d’un bâtiment est diffusée, prouvant son soi-disant rétablissement. Or, le cliché date de janvier 2020

Le joueur danois Christian Eriksen, s'est écroulé après un malaise cardiaque samedi 12 juin, en plein match contre la Finlande à l'occasion de l'Euro 2021. Son état est désormais stable, rapporte la fédération danoise de football. (Illustration) — Friedemann Vogel/AP/SIPA

Plusieurs publications virales sur Facebook se réjouissent de l’état de santé désormais stable du joueur danois.

Pour en attester, certains posts utilisent une photographie du joueur, sourire aux lèvres et pouces levés, à la fenêtre d’un bâtiment.

Ce cliché date en réalité du 27 janvier 2020. Christian Eriksen s’était alors rendu au siège du Comité olympique national italien à l’occasion de son transfert à l’Inter Milan.

« Des nouvelles très rassurantes de Christian Eriksen, qu’est-ce que ça fait plaisir. » Deux jours après le malaise cardiaque du milieu de terrain danois, en plein match de l'Euro contre la Finlande, plusieurs publications virales sur Facebook se réjouissent de l’état désormais « stable, bon » du joueur, comme annoncé par la fédération danoise de football ce lundi. En guise de preuve, ces posts s’accompagnent d’une photo du joueur de l’Inter Milan, pouces levés et tout sourire, à la fenêtre d’un bâtiment.

Une photo virale de Christian Eriksen est diffusée sur les réseaux sociaux. - Capture d'écran

Un article publié hier par Senenews, un site sénégalais, utilise le même cliché et affirme que le joueur aurait été photographié « ce dimanche, à la fenêtre de sa chambre » d’hôpital. Le cliché date en réalité de janvier 2020.

Plusieurs photos de Christian Eriksen ont été prises le 27 janvier 2020 par un photographe de l’agence de presse italienne Ansa ainsi que par des supporters de l’Inter. Le joueur danois effectuait alors une visite au siège du Coni en vue de sa signature chez les noirs et bleus de Milan.

Un article du quotidien italien La Repubblica publié le même jour relate la venue du joueur et accompagne sa publication d’une série de six photographies. On y retrouve des clichés similaires (les émojis en moins) à celui utilisé dans les publications virales sur Facebook.

🎥 #Inter Christian #Eriksen accolto dall'entusiasmo dei tifosi nerazzurri al CONI. Selfie e saluto ai suoi nuovi sostenitori per il danese: completate le visite, nel pomeriggio sarà in sede per la firma sul contratto con il club ⚫🔵 📲 @calciomercatoit #CMITmercato #EriksenDay pic.twitter.com/A7lj6oQOjn — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 27, 2020

Une vidéo, filmée et publiée sur Twitter par le journaliste Giorgio Musso, permet d’observer le joueur à la fenêtre du Coni. On peut alors le voir afficher un grand sourire et lever les deux pouces à l’attention de ses fans, avant de se retourner et de se prendre en selfie avec les supporters en contrebas.