La fan zone installée à Lille pour l'Euro 2016 (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

L’équipe de France entre dans l’Euro 2021 de football mardi soir.

A Lille, le protocole est trop restrictif pour ouvrir une fan zone.

Les supporters pourront néanmoins assister aux matchs dans les bars.

Il va falloir trouver un plan B. La mairie de Lille a confirmé à 20 Minutes qu’il n’y aurait pas de fan zone pour diffuser le premier match de l’équipe de France de football, qui fait son entrée dans l'Euro 2021, mardi soir. Il existe néanmoins des échappatoires pour les supporters résolus à ne pas rester chez eux.

En raison de l’épidémie de coronavirus, on savait déjà qu’il serait impossible d’installer des fans zones, à l’image de celles qui avaient poussé partout en France à l’occasion de l’Euro 2016 de football. Pour autant, si le gouvernement n’a pas interdit la mise en place de zones dédiées à la diffusion de la compétition, le ministère de la Jeunesse et des Sports a soumis son autorisation au respect de conditions draconiennes. Du coup, « pas de fan zone pour le match de mardi, le protocole sur le site du ministère des Sports est très strict, ce qui se comprend », reconnaît Jacques Richir, adjoint au maire de Lille.

Pas d'interdiction de diffuser l'Euro en terrasse dans les bars

D’ailleurs, cela concerne non seulement les fans zones installées sur l’espace public, mais aussi celles installées dans les établissements recevant du public (ERP), autrement dit les bars par exemple. Ainsi, les commerçants souhaitant diffuser les matchs de l’Euro sur leur terrasse via des écrans géants devront se conformer au protocole spécifique. Pour la diffusion en intérieur ou en terrasse dans des conditions « normales », les ERP sont soumis au protocole sanitaire en vigueur depuis le 9 juin dernier.

Et, au contraire de ce qui a pu être fait dans certaines villes, la mairie de Lille n’a pas prévu de prendre un arrêté interdisant la diffusion des matchs sur les terrasses des bars. Donc, ok pour regarder l’Euro dans un bistrot pourvu que ce soit par petits groupes, sur des téléviseurs et à condition d’être rentré chez soi à 23 herures.