On a cru qu’il n’aurait jamais lieu, en tout cas pas sous ce format à 11 villes et autant de prises de tête à cause de la pandémie de Covid-19, mais nous y voilà. L’Euro 2021 commence vendredi avec le choc Turquie-Italie à Rome. Les Bleus y jetteront peut-être un œil depuis Clairefontaine, qu’ils ne quitteront que lundi pour se rentre à Munich, où ils affronteront l’Allemagne en mise en bouche. On aura le temps de voir si Karim Benzema se remet à temps de sa béquille pour postuler, ou si ce bon vieux Giroud va renaître pour la 1.200e fois en bleu.

Le calendrier des Bleus

15 juin à Munich (Allemagne) : France – Allemagne à 21 heures

19 juin à Budapest (Hongrie) : Hongrie – France à 15 heures.

23 juin à Budapest (Hongrie) : Portugal – France à 21 heures.

A noter que l’équipe de France jouera à chaque fois en terre hostile sauf lors du dernier match de poule contre le Portugal.

Quelle jauge ?

Pour son premier match à Munich, l’équipe de France évoluera devant 14.000 spectateurs disséminés un peu partout, soit 20 % de la capacité totale. A Budapest, en revanche, les coéquipiers d’Antoine Griezmann auront la chance immense de jouer dans un stade plein, selon la volonté du gouvernement hongrois, même si l’UEFA réclame 1,5 m de distance entre les spectateurs

La liste des Bleus

Gardiens : Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Défenseurs : Benjamin Pavard, Léo Dubois, Kurt Zouma, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé.

Milieux : Ngolo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko, Thomas Lemar.