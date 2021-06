Nadal face à Sinner, en quarts de finale de Roland-Garros le 7 octobre 2020. — Michel Euler/AP/SIPA

L’affiche du jour

Pour nous, ce sera Nadal-Sinner. Souvenez-vous, il y a 8 mois tout pile. On est le 7 octobre, il est 1h26 du matin, Rafa vient de tamponner son billet pour les demi-finales en sortant Sinner, la sensation de Roland qu’il disputait pour la première fois. Victoire du patron en trois sets, certes, mais en pas loin de trois heures de jeu, ce qui en dit long sur la résistance de l’Italien. Depuis, la nouvelle terreur venue du Tyrol a encore grandi, et rien que pour voir à quel point, on a hâte de voir cette nouvelle opposition.

Les favoris du jour

Avant cette rencontre, Novak Djokovic se sera confronté à Lorenzo Musetti, la nouvelle sensation du tennis italien (oui ça va vite chez eux en ce moment). Avantage au numéro 1 mondial, bien sûr, expéditif lors de ses premiers tours pendant que Musetti s’arrachait pour sortir notamment son compatriote Cecchinato il y a deux jours. Chez les femmes, Iga Swiatek, qui reste sur 83 sets d’affiilée gagnés à Roland (20 en vrai), aura les honneurs de la night session. Remarquez, c’est peut-être mieux pour son adversaire, Marta Kostyuk.

Le qualifié du jour

Le débat sur le retrait de Roger Federer, très peu pour Matteo Berrettini. L’Italien est en quarts de finale sans jouer, et c’est tout bénéf'.

Les Français du jour

… (oui on fera la blague tous les jours)

La météo du jour

RAS ce lundi. Quelques petits nuages vont bien tenter de faire illusion, mais le soleil l’emportera largement sur la journée. Panama obligatoire pour rentrer sur le site.

Le prono osé du jour

Oubliez le Central pour le début d’aprem, le spectacle sera sur le Lenglen. Ce petit match entre Diego Schwartzman et Jan-Lennard Struff va être exceptionnel, vous pouvez nous croire. L’Argentin n’est pas à son meilleur niveau mais semble retrouver ses jambes. Il n’a toujours pas perdu un set. En face, l’Allemand joue chaleur depuis le début de la quinzaine. Il a sorti Rublev d’entrée, avant de ne faire qu’une bouchée du futur Rafa (paraît-il) Carlos Alcaraz. On en vient à notre prono: le bouzin va se jouer en cinq manches avec une dramaturgie à vous filer les poils. Prévoyez quatre bonnes heures devant vous, par contre.