Nadal - Sinner EN DIRECT : Nadal se fait bouger mais arrache le tie-break... Suivez le live du match

Bonsoir les tennix ! Bonsoir à toutes et tous les motivés et/ou insomniaques, on s’apprête à vivre une soirée inédite sur le Court Philippe Chatrier pour la première de Rafa en nocturne. Comment le roi de Paname va réagir à cette journée à n’en plus finir, qui plus est sur un Central gelé (on abuse à peine, le ressenti est à 10 degrés) ? Face à lui, il aura en plus un très bon adversaire en la personne du phénomène Jannik Sinner. L’Italien de 19 ans fait partie des futurs très grands de ce sport et on est curieux de voir s’il peut gêner Nadal voire mieux, le faire tomber à la manière d’un Soderling en son temps. A priori c’est encore un peu tôt pour l’ami Jannik, surtout quand on voit le niveau de jeu de Rafa depuis le début de la quinzaine, mais sait-on jamais.

>> On prend l’antenne dans quelques instants, ne bougez pas !