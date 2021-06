LeBron James, déçu — Ashley Landis/AP/SIPA

Les Lakers déchus et déçus. Les tenants du titre en NBA n’iront pas plus loin que le premier tour des play off cette année. Les coéquipiers de LeBron James​ ont été défaits une nouvelle fois par Phoenix à Los Angeles (113-100). Les Suns remportent la série 4-2.

C'est la cinquième fois dans l’histoire de la ligue qu’une équipe tenante du titre échoue à ce stade la saison d’après. San Antonio avait par deux fois subi cet échec (2000, 2015), tout comme Miami en 2007 et Dallas en 2012. James, lui, n’avait jamais encore connu d’élimination au 1er tour d’une phase finale. La dernière fois qu’il avait été écarté par une équipe de sa propre conférence remonte à 2010, en demi-finale de l’Est perdue avec Cleveland contre Boston.

La saison des Lakers minée par les blessures

A l’époque, cela avait eu pour conséquence de le voir quitter son Ohio de cœur pour rebondir à Miami, avec deux titres à la clé. Il est très peu probable que cette contre-performance soit suivie des mêmes effets, car il est lié aux Lakers jusqu’en 2023, mais la frustration est immense de finir cette saison où rien d’autre qu’un « back-to-back » (doublé) semblait promis à L.A. Jusqu’à ce que les blessures s’en mêlent.

Les trois mois d’absence cumulés d’Anthony Davis (tendon d’Achille) et du « King » (cheville) au printemps, avaient déjà provoqué la chute des Lakers de la 2e à la 7e place de barragiste. La douleur à l’aine du premier, contractée au match n°4 aura été celle de trop.