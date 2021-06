La LFP et Canal + ont trouvé un accord pour la diffusion de la fin de la saison de Ligue 1 2020-2021, le 4 février 2021. . — FRANCK FIFE / AFP

Etre moins nombreux à se partager un gâteau à la taille incertaine et disputer moins de matchs. Le passage d’une Ligue 1 de 20 à 18 clubs ressemble à un projet séduisant. Enfin, surtout pour les grosses écuries, appuyées dans leur combat par Vincent Labrune, président de la LFP, mais aussi par Canal+, attiré par les affiches alléchantes, moins par les chocs anonymes du ventre mou.

D’après L’Equipe, cette réduction de l’élite va bien avoir lieu, mais pas avant la saison 2023-2024. Une mesure accouchée lors de la réunion du collège de Ligue 1 ce mercredi matin, après un vote serré pour décider si cette cure d’amaigrissement devait intervenir dans un ou deux ans.

Quatre relégations, deux montées

C’est Labrune qui aurait emporté la décision en proposant le délai le plus long afin de convaincre les plus craintifs devant ce retour à une formule qui a existé entre 1997 et 2002.

L’assemblée générale de la LFP devrait officialiser la mesure jeudi, au lendemain d’une réunion des clubs de Ligue 2. Elle concrétisera par quatre relégations en L2 et deux montées en L1 à l’issue de l’exercice 2022-2023.