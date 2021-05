Roland-Garros – 1er tour : Swiatek, Serena, le roi Roger et une pelletée de Français… Suivez la deuxième journée avec nous

Alors, elle vous a plu la première journée de Roland-Garros ? Nous, pas mal à commencer par l’incroyable match entre Pablo Andujar et Dominic Thiem. De belles parties, du soleil, des spectateurs… La même chose aujourd’hui ? On se le souhaite en tout cas.

Déjà, il y aura le roi Roger… Federer fait peut-être son dernier tour de piste Porte d’Auteuil, en commençant par l’Ouzbek Istomin. On verra aussi si Medvedev fait toujours « atchoum » dès qu’il foule la terre battue parisienne, et si le tout jeune Sinner peut faire peur.

Chez les filles, on surveillera l’ogre Swiatek, qui a peut-être démarré un règne « nadalien » l’an dernier et la finaliste malheureuse Kenin opposée la comète Ostapenko, sacrée en 2017. Mais aussi Andreescu, Muguruza et l’éternelle Serena Williams.

Et les Français(e)s, après le fiasco de dimanche (un qualifié sur neuf) ? Et bien ils et elles sont de nouveau neuf à s’avancer ce lundi, avec des pronostics de victoire divers et variés de Paire à Herbert en passant par Rinderknech ou Caro Garcia. Avec une seule certitude : ce ne sera pas pire que la veille, puisque les Tricolores Cornet et Tan s’affrontent dès ce premier tour.

» Rendez-vous à 11h pour les premiers matchs