Thomas Pesquet avec le nouveau maillot spécial Europe du Stade Toulousain, le 7décembre 2020. — Nicolas Stival / 20 Minutes

On ne sait pas encore s’il a prévu de prendre de jolies photos de Twickenham depuis l’ISS. Mais Thomas Pesquet est déjà prêt pour la finale de la Champions Cup​ dans le temple londonien du rugby, ce samedi à 17 h 45 (que vous pourrez suivre en direct sur 20 Minutes, d’ailleurs). Et entre les deux Stades en lice, Rochelais et Toulousain, le cœur du spationaute ne balance pas.

Ce samedi, c’est ménage, sport quotidien et… séance 📺🏉avec Aki pour la @ChampionsCup ! Non seulement c’est une finale 🇫🇷🇫🇷, mais en plus avec mon club de cœur depuis mes années étudiantes… et un maillot prédestiné pour décrocher une nouvelle ⭐ Allez le @StadeToulousain !! 🤞 pic.twitter.com/6bUjzUbBYH — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 22, 2021

Le Normand de 43 ans a fait ses études dans la Ville rose et il est aujourd’hui l’ambassadeur de l’écurie la plus titrée de France et d’Europe. Rien d’étonnant donc à ce qu’il s’affiche sur les réseaux sociaux aux couleurs de l’équipe d’Antoine Dupont, après avoir déjà amené un ballon du club lors de son premier séjour à bord de l’ISS, entre novembre 2016 et juin 2017.

Le populaire astronaute a participé à l’élaboration du maillot spécial Coupe d’Europe du Stade Toulousain, « conçu comme un scaphandre », avait-il souligné lors de sa présentation, en décembre dernier à la Cité de l’Espace.