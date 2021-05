Les Nantais abordent ce quart de finale retour avec quatre buts d'avance. — Grega Valancic / Sportida/SIPA

Le HBC Nantes va tenter de se qualifier pour son deuxième Final Four de la Ligue des champions, ce jeudi (18h45), à Veszprem en Hongrie.

A l’aller, les Nantais se sont imposés de quatre buts (32-28).

Les Hongrois seront poussés par 5.000 supporteurs car le public peut faire son retour dans les salles là-bas.

« Ce n’est rien quatre buts, c’est un bon résultat, mais ce n’est rien du tout ! » Avant le quart de finale retour de Ligue des champions à Veszprem, Valero Rivera ne verse pas vraiment dans l’excès de confiance. A l’aller, jeudi dernier, le HBC Nantes avait réussi à creuser un petit écart en s’imposant de quatre buts (32-28) contre un club hongrois, qui s’est quand même payé le luxe d’être présent six fois en demi-finale de la plus prestigieuse coupe d'Europe sur les sept dernières années.

Grégory Cojean, le coach adjoint d’Alberto Entrerrios, pense aussi que le petit matelas d’avance n’a pas beaucoup de consistance avant de se déplacer à Veszprem. « Cet écart ne leur fait pas peur. Les Hongrois sont sûrs de leurs forces. Veszprem c’est une place forte du handball mondial. Il nous faudra réaliser une très grosse performance pour se qualifier pour le Final Four de Cologne. »

Le HBCN va devoir faire face à une armada de grands joueurs, mais aussi 5.000 personnes en tribunes. Le public est enfin autorisé à revenir garnir les enceintes en Hongrie. Cela ne pouvait pas plus mal tomber pour le « H »… « C’est une des salles les plus bruyantes d’Europe, il va falloir maîtriser cette atmosphère. On doit s’y préparer. » Valero Rivera : « On s’est habitués à jouer sans public, ça va nous faire bizarre. Et là-bas, ce sont 5.000 personnes qui ne restent pas assises. C’est un vrai plus pour eux. Ça aurait été bien qu’on ait notre public il y a une semaine… »

En attendant, malgré ses quatre buts d’avance, le HBC Nantes se voit toujours dans la peau d’un « outsider ». « Le favori c’est Veszprem », lance l’ailier espagnol. « Pour les Hongrois, ne pas se qualifier serait une vraie contre-performance… », embraie Grégory Cojean. Trois ans après leur finale perdue face à Montpellier, les Nantais vont-ils s’inviter à la table des quatre plus grands clubs d’Europe à Cologne (Final Four les 12 et 13 juin) ? « Si on est concentrés, on peut faire douter tout le monde et on a confiance en nous et en ce qu’on fait », conclut Valero Rivera. Cette saison, le HBCN s’est déjà offert Kiel et Kielce en Ligue des Champions. Les deux fois… à l’extérieur.