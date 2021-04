Les joueurs du HBCN se congratulent en Ligue des champions 2020-2021. — G.Valancic/Sportida/Sipa

Malgré de nombreuses absences sur la base arrière (Gurbindo, Ovniceck et de La Bretèche), le HBC Nantes l’a fait. Il est allé chercher l’exploit en Pologne en s’imposant contre Kielce 34 à 31 en 8e de finale retour de la Ligue des champions, et s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition reine du handball européen. A l’aller, il y a une semaine à la H Arena, le «H» s'était pourtant incliné (24-25) contre cet ancien vainqueur de la plus grosse compétition européenne (2016).

Pour une place au Final 4, les joueurs d’Alberto Entrerrios affronteront en quarts Veszprem ou le Vardar Skopje, avec les Hongrois en ballottage favorable après un succès en 8e de finale aller en Macédoine 41 à 27.

Les Nantais ont pu compter sur une excellente partie du demi-centre Aymeric Minne (8 sur 10), pourtant de retour de blessure, et du gardien danois Emil Nielsen (15 arrêts), alors que le vétéran macédonien Kiril Lazarov​ (41 ans le 10 mai) s’est montré extrêmement précieux dans les dix dernières minutes.

« J’ai une pensée pour ceux qui sont restés à la maison mais qui ont joué le match aller. C’est aussi grâce à eux qu’on gagne ce match-là et qu’on se qualifie aujourd’hui. Ça a été un gros combat. C’est ma première année en Ligue des champions et je vis déjà de telles émotions et c’est super », a souligné Minne.