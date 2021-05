Julian Alaphilippe ne participera pas aux JO de Tokyo. — Simon Wilkinson/SWpix.com/Shutterstock/SIPA

Ça pour une surprise… Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. « C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde », a écrit le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step sur Twitter et Instagram.

(3/3) Je souhaite bien évidement le meilleur pour l’équipe qui sera alignée à cette occasion.



À bientôt ! — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) May 14, 2021

Alaphilippe pouvait pourtant légitimement songer au titre olympique. Le tracé, long de 230 kilomètres et comptant près de 5.000 mètres de dénivelé positif – dont une dernière ascension à 10,2 % de moyenne située à 30 kilomètres de la ligne – convenait tout à fait à ses qualités de puncheur. L’équipe de France va devoir faire sans lui pour tenter d’accrocher une médaille.

Cette défection est en tout cas la première parmi les coureurs de premier plan. L'épreuve en ligne messieurs est prévue le 24 juillet, soit moins d'une semaine après l'arrivée du Tour de France à Paris. Les Mondiaux seront eux organisés en septembre en Flandre, près de deux mois après les JO.